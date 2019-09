Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun oğlu Tale Heydərov tanınmış teleaparıcı Cəlalə Nəzəroğluna vəzifə verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Tale Heydərov Cəlalə Nəzəroğlunu "LİBRAFF" mağazalar şəbəkəsinə rəhbər təyin edib.

Sözügedən təyinatla əlaqədar teleaparıcı "GİLAN Holdinq" rəhbərliyinə, o cümlədən, Tale Heydərova təşəkkür edib.



(baku.ws)

