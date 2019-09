Bu gün, daha bir medal xəbəri Macarıstandan gəldi.

Metbuat.az-ın məlumatına əsasən Sombatxey şəhərində 25 ölkənin iştirakı ilə keçirilən idman gimnastikası üzrə “Challenge” seriyasına aid Dünya Kubokunda bu gün final yarışları baş tutub.

Azərbaycan yığma komandasının üzvü, yarışlarda yeganə təmsilçimiz Marina Nekrasova dayaqlı tullanma proqramında bütün rəqiblərini üstələyərək, qızıl medala sahiblənib. Gimnastımız bu uğura 14.183 xal toplamaqla nail olub.

(trend.az)

