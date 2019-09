Tanınmış müğənni Röya Miriyeva və Rizvan Əliyev Azərbaycanı tərk edib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, nişanlı olan cütlük ABŞ-a köçüb. Onlar San-Diego ştatında yaşayacaqlar.

Qeyd edək ki, Röya-Rizvan cütlüyü sosial şəbəkələrdə trend olan mahnıların müəllifidir. Onlar dünyanın bir çox ölkəsində Azərbaycan mahnılarını fərqli tərzdə ifa ediblər.

