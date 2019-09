Sel zamanı gənc qızın ölüm anı - ANBAAN GÖRÜNTÜLƏR

Sosial şəbəkələrdə Meksikanın Sinaloa ştatının Kulyakan şəhərində baş verən faciənin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir kİ, 5 sentyabr tarixində baş verən daşqın zamanı gənc qız sulara qərq olub. Baş verən faciə müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınıb.

Güclü yağışlardan sonra şəhər küçəsində daşqın meydana gəlib. Bir neçə nəfər isə axına qarşı mübarizə aparır. Kadrlardan da görünür ki, qız suda qalan maşından tutan qadına yaxınlaşmaq istəyir. Amma qəflətən istiqamətini dəyişir və bir neçə saniyə sonra kollektora düşərək batır.

Meksika mətbuatının xəbərinə əsasən, qızın meyiti bir gün sonra tapılıb.(oxu.az)

