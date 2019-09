Dünyanın ən gözəl qızı seçilmişdi - Sevgilisi ilə birlikdə görüldü

Kiçik yaşlarında "Vogue" jurnalında yayımlanan fotoları ilə sevilən və o dövrdə dünyanın ən gözəl qızı olaraq göstərilən Thylane Blondeau Los Angeles küçələrində sevgilisi ilə birlikdə görülüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, küçə stili ilə diqqət çəkən gənc ulduzun sevgilisi Milane Miratte ilə səmimi görüntüləri kameralara əks olunub.

Ötən yanvar ayında "İnstagram"a geri dönən Blondeau fransız bir televiziya kanalında aparıcılıq edən Veronika Loubry və futbolçu Patrik Blondeaunun qızıdır.

Hələ uşaq olarkən "dünyanın ən gözəl qızı" adını qazanan Blondeau qısa müddət əvvəl 2018-ci ilin ən gözəl üzünün seçiləcəyi anketi birinci olaraq bitirib və illər əvvəl qazandığı titulunu geri alıb.

https://metbuat.az/news/1251414/qehve-asililigindan-xilas-olmaq-ucun.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.