Səmra Rəhimlinin "İnstaqram" paylaşımı yenə də izləyicilərin marağına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, özünün hesabından kürək dekoltəli geyimlə fotolarını paylaşıb və qeyd edib:

"Mən hamının olmaq istədiyi kimi... Buruq saçlar qayğı tələb etmir".



İzləyicilər Səmranın paylaşımına "Çox seksualsan. Biri bu qızı tutub, dişləsin. Arıqlıqdan öləcəksən" kimi şərhlər yazıblar.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.