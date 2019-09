İranın Qərbi Azərbaycanında zəlzələ oldu

İranın qərbində yerləşən Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy rayonunun Qotur məntəqəsində 4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu İranın Tehran Universiteti Geofizika İnstitutu Seysmologiya Mərkəzi bildirib.

Məlumata görə, zəlzələ Qotur məntəqəsinin 15 kilometrliyində 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Zəlzələ yerli vaxtla saat 14:26 dəqiqədə baş verib.

İnsan itkisi haqda məlumat verilməyib.

Xatırladaq ki, 8 iyulda İranın cənub-qərbində Xuzistan vilayətində 5,7 bal (trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.