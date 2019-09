Görənlər inana bilmir! Bunu içirlər+FOTO

Türkiyənin Kayseri şəhərinin bəzi bölgələrində qışda qarla doldurulan 300-ə yaxın quyudan yayda buz kimi su içilir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, tarixi 500 il əvvələ söykənən və o illərdə su ehtiyacını qarşılamaq üçün istifadə olunan 1200 quyudan təxminən 300-ü bu gün də yay aylarında soyuq su əldə etmək üçün istifadə olunur. Dərinliyi 5- 10 metr arasında dəyişən quyular qış aylarında tonlarla qarla doldurulur. Ağzı bağlanan quyular yay aylarında açılır və bir növ soyuducu kimi istifadə olunur. Qar qismən əridikdən sonra əldə olunan su vedrələr ilə çəkilir və içilir. Vedrələrlə çıxarılan qar isə qablara doldurulub, üzərinə qatıq, doşab, qoz, fındıq əlavə olunur və yeyilir.

Bölgənin Bələdiyyə Başçısı Mustafa İlmek bu quyuların Səlcuqlu dövründən qalma olduğunu bildirərək "Bu fəaliyyət yüz illərdir həyata keçirilir. Bu ulu babalarımızdan gələn bir ənənədir və vətəndaşlarımız bu ənənəni həyata keçirir. Buraya normal şəbəkə suları gəlmir. Buna görə də, qar suyu istifadə olunur"sözlərini deyib.

https://metbuat.az/news/1251482/dunyanin-en-gozel-qizi-secilmisdi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.