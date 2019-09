Qız övladı istədilər, 10 oğlanları oldu - 18 ildən sonra isə...

İngiltərədə yaşayan Aleksis və David Bratt cütlüyü evləndikləri gündən etibarən qız uşaqlarının olmasını istəyirdilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 18 il əvvəl evlənən cütlük ilk uşaqlarını 17 il əvvəl qucaqlarına alıb və bir oğlan uşağı dünyaya gəlib.

Daha sonra ailələrini bir qız uşağı ilə tamamlamaq istəyən cütlük tam 10 oğlan uşağı sahibi olub. Son 18 ildə davamlı şəkildə hamilə olan Aleksis Brett son dəfə keçən il qız uşağı dünyaya gətirmək üçün hamilə olub və nəhayət bu istəklərinə nail olublar.

https://metbuat.az/news/1251525/gorenler-inana-bilmir.html



