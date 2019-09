Məşhur müğənni 1 yaşlı körpəsinə doğum günü hədiyyəsi olaraq bunu etdi

Məşhur müğənni Tarkan və həyat yoldaşı Pınar Tevetoğlu keçən ay 13 iyul 2018-ci il tarixində qucaqlarına aldıqları qızları Liyanın doğum günün qeyd ediblər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, 1 yaşlı körpələrinin hər şeyinə xüsusilə diqqət edən cütlük onun üçün bank hesabı açaraq 300 min manat pul köçürüblər.

20-27 sentyabr arasında 6 konsert verməyə hazırlaşan meqastar son zamanlarda məşhurlar arasında dəb olan ketojonik pəhrizini tətbiq edir. Pəhrizin bütün qaydalarına riayət edən müğənni 15 gündə 3.5 kiloqram çəki atıb. Tarkan bu pəhrizi 3-4 ay tətbiq etməyi düşünür.

