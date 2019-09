Prezidentdən tələbələrlə bağlı mühüm SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev 2019/2020-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az bildirir ki, Sərəncamda qeyd edilir ki, 2019/2020-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü verilsin:

Abbaszadə Yeganə Sərvər qızı

Abiyeva Nəzrin Vüqar qızı

Ağamalıyev Əli Niyaməddin oğlu

Ağamalıyev Məhəmməd Niyaməddin oğlu

Ağaşov Turqut Rövşən oğlu

Ağayev Mirkazım Nemət oğlu

Ağazadə Ləman Elnur qızı

Axundzadə Abdulla Elxan oğlu

Axundzadə Rəvan Qədir oğlu

Alıyev Toğrul Ayaz oğlu

Alpaşayev Rəşad Kazım oğlu

Aslanova Nərgiz İbrahim qızı

Azadlı Rəşad Namiq oğlu

Babayev Elnur Nazim oğlu

Babayev Möhsün Kamal oğlu

Babazadə Sadə Vüqar qızı

Bayramlı Turan Sübhan oğlu

Bədəlzadə Rəhim Pərviz oğlu

Bəşirli Fərman Xamiz oğlu

Cavadova Gülşən Habil qızı

Cəfərli Əli Gündüz oğlu

Cəfərli Məleykə Malik qızı

Cəfərli Sevər Elman qızı

Cəfərov Natiq Zəfər oğlu

Eyyub İsmayıl Elçin oğlu

Əhmədli Fərid Əhməd oğlu

Əhmədov Amil Musa oğlu

Əhmədov Nadir Nizami oğlu

Əhmədzadə Jalə Elxan qızı

Əliyev Emin Amil oğlu

Əliyeva Əsmər Bəhruz qızı

Əliyeva Firuzə Fuad qızı

Əlizadə Əmirxan Yasən oğlu

Əlizadə Vüsal Orucəli oğlu

Əsədli Gülçin Ceyhun qızı

Fərəcli Kamaləddin Kamil oğlu

Hacılı Sadiq Əlican oğlu

Hacıyeva Fidan İlfan qızı

Hacızadə Əsmər Natiq qızı

Həbibullayev Rüstəm Laçın oğlu

Həsənli Kamran Rafiq oğlu

Həsənov Eşqin Eyvaz oğlu

Həsənov Sərxan Asif oğlu

Hüseynova Aygün Elyar qızı

Hüseynova Dilarə Səbuhi qızı

Hüseynova Lalə Raqib qızı

Hüseynova Nərmin Fəxrəddin qızı

Hüseynova Seyid Bəyim Əli qızı

Hüseynova Yağmur Azər qızı

Hüseynzadə İnqilab Ağababa oğlu

İbayeva Nəsrin Ağamməd qızı

İsgəndərov İsgəndər Ehtiram oğlu

İsgəndərzadə Aqşin Eldar oğlu

İsmayılov Nicat Vilayət oğlu

İsmayılzadə Nicat Rafiq oğlu

Kazımlı Qəhrəman Rüfət oğlu

Kərimli Yaşar Fərhad oğlu

Qaraxova Günay Məcid qızı

Qaziyeva Cəmilə Ramin qızı

Qədəşova Samilə Xalidşah qızı

Qoçiyev Kənan Vahid oğlu

Quluzadə Fidan Ülfət qızı

Quluzadə Qarakişi İlqar oğlu

Qurbanov Əhməd İlham oğlu

Qurbanov Nicat Hicran oğlu

Qurbanova Elza Nasim qızı

Mahmudlu Kənan Nəbi oğlu

Mehdiyev Murad Mətləb oğlu

Məmmədli Alparslan Dilsuz oğlu

Məmmədov Ayhan Arzu oğlu

Məmmədov Kamran Məclum oğlu

Məmmədov Məzahir Famil oğlu

Məmmədov Pərviz Qədim oğlu

Məmmədova Leyla Vüqar qızı

Məmmədova Mədinə Vilayət qızı

Məmmədova Nəzrin Rövşən qızı

Məmmədova Sevinc İsmayıl qızı

Məmmədtağılı Murad Muxtar oğlu

Muradov Təhmin Hidayət oğlu

Musayev Azər Musa oğlu

Musayeva Arzu Qalib qızı

Nadirov Nail Natiq oğlu

Nəbiyev Samir Rafiq oğlu

Nəcəfli Nigar Firudin qızı

Rəhimli Cavid İlqar oğlu

Rufulla Vüqar Ceyhun oğlu

Rzalı Üsyan Əfqan oğlu

Sadıxova Samirə Araz qızı

Sadıqova Nərmin Əzizxan qızı

Sanılı Yetər Yavər qızı

Səfərəliyeva Jalə Müşfiq qızı

Səfərov Fazil Tərlan oğlu

Səfərov Qorxmaz Seyfəddin oğlu

Səfərzadə Qızbəs Tanrıverdi qızı

Səmədov Şəhriyar Şahin oğlu

Şixəmirli Əsmər Atəş qızı

Şikarov İsmayıl Ramiz oğlu

Tağıyev Taleh Çingiz oğlu

Verdiyeva Nərmin Anar qızı

Vəliyeva Aytən İslam qızı

Yusifli Murad Elşən oğlu

Zeynallı Almaz Ceyhun qızı.

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edəcək. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.