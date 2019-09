Azərbaycan - Xorvatiya: Həyətlər

Avro-2020-nin seçmə mərhələsində saat 20:00-da başlayacaq Azərbaycan - Xorvatiya oyunu üçün heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az-ın UEFA-nın saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, komandalar meydana aşağıdakı tərkibdə çıxacaq:

Azərbaycan: 12. Emil Balayev, 21. Pavel Paşayev, 5. Maksim Medvedev (k), 6. Bəhlul Mustafazadə, 18. Anton Krivotsyuk, 2. Qara Qarayev, 22. Cavid Hüseynov, 3. Şəhriyar Rəhimov, 13. Dmitri Nazarov, 10. Mahir Emreli, 11. Ramil Şeydayev



Ehtiyat oyunçular: 1. Səlahət Ağayev, 23. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 7. Araz Abdullayev, 8. Emin Mahmudov, 9. Ağabala Ramazanov, 14. Rəşad Eyubov, 15. Ömər Buludov, 16. Rüfət Dadaşov, 17. Renat Dadaşov, 19. Təmkin Xəlilzadə, 20. Riçard Almeyda





Xorvatiya: 1. Dominik Livakoviç, 3. Borna Barişiç, 4. İvan Perişiç, 6. Deyan Lovren, 10. Luka Modriç (k), 11. Marselo Brozoviç, 13. Nikola Vlasiç, 18. Ante Rebiç, 20. Bruno Petkoviç, 21. Domaqoy Vida, 22. Karlo Bartolets



Ehtiyat oyunçular: 12. Lovre Kaliniç, 23. Simon Sluqa, 2. Miyo Çaktaş, 5. Matey Mitroviç, 7. Yosip Brekalo, 8. Marko Roq, 9. Mislav Orşiç, 14. Mile Şkoriç, 15. Mario Paşaliç, 16. Yosip Yuranoviç, 17. Dario Melnyak, 19. Milan Badel

