ABŞ, “S-400” hava hücumundan müdafiə sistemləri aldığına görə Türkiyəyə qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyindən açıqlama verilib. Qeyd olunub ki, hələlik sanksiyalarla bağlı hansısa qərar qəbul olunmayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

