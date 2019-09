Millimiz bu gün Avro-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yığmamız 6-cı turda "Bakcell Arena"da Xorvatiya millisini qəbul edib. Matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Beləliklə millimiz qrupda ilk xalını qazanıb.

Qeyd edək ki, millimiz bundan əvvəl keçirdiyi 4 oyununun hamısında uduzub.



9 sentyabr

20:00. Azərbaycan - Xorvatiya - 1:1 Qol:Modriç, 11-pen, Təmkin, 71

Baş hakim: Sandro Şerer

"Bakcell Arena"

