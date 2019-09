Böyük Britaniyanın Liverpul şəhərində 34 yaşlı qadın kəndalaş ağacı ilə nikah bağlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iki övlad anası Keyt Kanningem özünə Elder (kəndalaş) soyadını da götürüb.

Qeyd olunur ki, o, bu addımı ağacların kəsilməsinə qarşı atıb. Bu yolla qadın ağacların kəsilməsinə diqqəti cəlb etmək niyyətində olduğunu deyib.

Yaxınları onun bu addımını dəstəkləyib.

