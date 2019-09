Almaniyada “Eurowings” aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin hava boşluğuna düşməsi nəticəsində azı 13 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, “Airbus 319” tipli təyyarə İtaliyanın Lamesiya-Terme şəhərindən Berlinə uçurmuş. Teqel hava limanına enməzdən əvvəl təyyarə hava boşluğuna düşüb.

Nəticədə xəsarət alan sərnişinlərdən 6 nəfər müxtəlif dərəcəli travmalarla xəstəxanaya yerləşdirilib. Digər 7 nəfərə isə yerində tibbi yardım göstərilib.

