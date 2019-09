"TurAz Qartalı - 2019” birgə taktiki-uçuş təlimlərinin planına uyğun olaraq Azərbaycan və Türkiyənin hərbi aviasiya vasitələrinin uçuşları davam edir.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, təlim iştirakçıları qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını icra edirlər.

