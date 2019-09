Zlatko Daliç: "Nəticə məyusedicidir"

“Rəqibi təbrik edirəm. Oyuna yaxşı başladıq. Kifayət qədər şanslarımız oldu, erkən qol da vurduq. Amma rəqibin qapıçısı əla oynadı”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Xorvatiya yığmasının baş məşqçisi Zlatko Daliç deyib.

Milli komanda Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Xorvatiyanı qəbul edib. Komandamız 1:1 hesabı ilə yekunlaşan görüşdə tsiklin ilk xalını qazanıb.

Qarşılaşmadan sonra təşkil edilən mətbuat konfransında 53 yaşlı çalışdırıcı bildirib ki, hissənin sonlarında futbolçuları həyəcanlı görünürdülər: "İkinci hissədə Azərbaycan azarkeşlərin də dəstəyi ilə yaxşı çıxış edib, bərabərlik qolunu vurdu. Nəticə məyusedicidir. Amma bunu unudub, növbəti matçlara hazırlaşmalıyıq”.

O, Ante Rebiçin gec əvəzlənməsindən və Rakitiçin Bakıya gəlməməsindən də danışıb: "Tez dəyişikliklər etsəydim, bəlkə də, başqa cür olardı. Rebiçin iki qol şansı var idi, istifadə edə bilmədi. Əvəz etmək istəmədim, əksinə, ona inandığımı göstərdim. Rakitiçə gəlincə, o, əla futbolçudur. Tezliklə yığmaya qatılacaq". / APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.