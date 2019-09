Meyxanaçı Kərimin fotosu yayılıb.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, foto "İnstagram" səhifəsində paylaşılıb.

Meyxanaçının Pəviz Bülbülə ilə olan fotosu izləyicilər tərəfindən bəyənilib.

Onlar ifaçıya şəfa arzulayıblar.

Qeyd edək ki, Kərimin beyninə qan sızması nəticəsində, uzun müddət xəstəxanada müalicə alıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

