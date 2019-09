İstanbul-Bakı avtobusunun qəzadan sonrakı DƏHŞƏTLİ GÖRÜNTÜLƏRİ - VİDEO

Şəmkir rayonunda qəzaya uğrayan sərnişin avtobusunun görüntülərini əldə etmişik.



Metbuat.az baku.ws -ə istinadən xəbər verir ki, videoda qəza zamanı xəsarət alanlara yardım anı əks olunub.



Qeyd edək ki, sentyabrın 7-də Şəmkir rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib.



Qəzaya düşən “Mercedes” markalı avtobus İstanbul-Bakı marşrut xətti üzrə hərəkət edirmiş. Avtobusda sürücü, sürücünün köməkçisi və 52 sərnişin olub. Avtobus yük maşını ilə toqquşub.



Qəza nəticəsində sürücünün köməkçisi elə hadisə yerində keçinib. O, Lənkəran rayon sakini 1983-cü il təvəllüdlü E.Məhərrəmov müğənni Cəmil Əfəndinin qardaşıdır.

