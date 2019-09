Abu Dabinin şahzadəsi Həbib Nurməhəmmədovla görüşdü -FOTO

Abu Dabinin şahzadəsi Şeyx Məhəmməd Bin Zayed Əl Nəhyan, rusiyalı döyüşçü Həbib Nurməhəmmədov ilə Dastin Poirierə döyüşdəki qələbəsindən sonra görüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, şənbə günü Abu Dabidə Nurməhəmmədov Poirieri məğlub edib.

Vəliəhd şahzadə bazar ertəsi günü “Twitter” sosial şəbəkəsində Həbib Nurməhəmmədov, atası və məşqçisi olan Abdulmanap və digər komanda üzvləri ilə birlikdə fotolarını yerləşdirib.





Məhəmməd bin Zayed uzun müddət BƏƏ-nin paytaxtında ilk olan UFC turnirindəki qələbəsi ilə Nurməhəmmədovu təbrik edib.



