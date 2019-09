Türkiyədə qonşular arasında başlayan dava silahlı münaqişəyə çevrilib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Gaziantep şəhərində qonşular arasında park yeri səbəbi ilə çıxan davada 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onların vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Polis ərazini nəzarətə alsa da, cinayətkarlar hələki tutulmayıb.

