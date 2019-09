Rauf Vəliyev ən gənc kapitana yüksək vəzifə verdi - FOTO

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Rauf Vəliyev Xəzər Dəniz Neft Donanmasının Rəisin birinci müavini vəzifəsinə yeni təyinat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, QSC-dən verilən məlumata görə, Rauf Vəliyevin müvafiq əmri ilə, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Xəzər Dəniz Neft Donanması rəisinin birinci müavini vəzifəsinə Məqsəd Fərhadovu təyin olunub.



Qeyd edək ki, Məqsəd Fərhadov 1979-cu ildə doğulub. 10 il kapitan vəzifəsində çalışdıqdan sonra 2017-ci ildə XDND-nin İstismar xidmətinin rəisi vəzifəsinə yüksəlib. 2019-cu ildə isə Xəzər Dəniz Neft Donanmasının Rəisin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının məzunu kimi böyük həcmli gəmidə ən gənc (28 yaşında) kapitan olub.(unikal.org)

