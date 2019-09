Xorvatlar Bakı metrosunda səs-küy qopardı

Metbuat.az bildirilir ki, oyundan öncə stadiona gedən Xorvatlı azarkeşlər Bakı metrosundan istifadə ediblər.

Azarkeşlər qatarda qələbə mahnıları oxuyublar. Bu görüntülər hadisə ətrafda olan insanların marağına səbəb olub.



Qeyd edək ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində "Bakcell Arena"da keçirilən Azərbaycan-Xorvatiya oyununda qalib müəyyənləşməyib.



Matçın 11-ci dəqiqəsində yığmamızın qapısına təyin olunmuş 11 metrlik cərimə zərbəsini Luka Modriç dəqiq yerinə yetirib.



Oyunun 72-ci dəqiqəsində millimizin üzvü Təmkin Xəlilzadə baxımlı qola imza ataraq hesaba tarazlıq gətirib.(baku.ws)

