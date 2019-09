Sentyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən “Zabrat-əhali” orta təzyiqli qaz kəmərinin kipliyə birləşdirilməsi məqsədilə Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, gün ərzində “Zabrat-2” və Bilgəh qəsəbələri, eləcə də Şəmkir rayonunun mərkəzi və bir neçə yaşayış məntəqəsində də qazın verilişində qısamüddətli fasilələr olacaq.

