Türkiyədə "FETÖ" qruplaşmasının üzvlərinin təqibi və həbsi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk mediasının son dəqiqə başlığı ilə veridiyi məlumata görə, "FETÖ"nün 15 iyuldakı çevriliş cəhdi zamanı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı sui-qəsdə cəhd göstərən keçmiş hərbiçi Əskişəhərdə tutulub.

Məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat hələki yoxdur.

