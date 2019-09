Argentinanın Santa-Fe əyalətində doğulan buzov görənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buzov "insan üzlü" olub. Alimlər bu hadisənin nadir görülən genetik mutasiyanın nəticəsi olduğunu bildiriblər. Buzov bir neçə saat həyatda qala bilib və ölüb.

Buzovun görüntüləri sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılanıb. Həmin videonu təqdim edirik:

