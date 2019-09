ABŞ Prezidenti Donald Tramp onun saç düzümünü ələ salanlara cavab verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, amerikalı lider etiraf edib ki, onun saçları o qədər də yaxşı olmaya bilər:

"Lakin saçlarım əksər yaşıdlarımın saçları ilə müqayisədə daha yaxşıdır".

D.Tramp bütün deyilənlərə qarşı saçlarının təbii olduğunu vurğulayıb.

