Bakıda yaşayış binasının eyvanı uçub.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Şövkət Ələkbərova küçəsində qeydə alınıb.





Qəza yerinə Fövqəladə Hallar Nazilriyinin əməkdaşları cəlb olunublar.





Şahidlərin sözlərinıə görə, hadisədə xəsarət alan yoxdur.

