"Mənə seks simvolu deyiləndə sevinirəm" - Dilarə Kazımova

"Mənə seks simvol deyəndə sevinirəm. Amma özümü belə adlandıra bilmirəm. Sizlərdən bu ifadəni eşidəndə adam daha çox məsuliyyət hiss edir. Soyunanda deyirlər, soyundu, geyinəndə deyirlər, geyindi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Dilarə Kazımova deyib. Sənətçi sosial şəbəkədə ona ünvanlanan sualları cavablandırıb. Dilarə ünvanına yazılan "seks simvol" ifadəsindən qürur duyduğunu bildirib.

İfaçı Amerikaya getmək istəyindən də danışıb:

"Amerikadan mənə dəvət gəlib, hələ fikirləşirəm. Azərbaycanı sevirəm. Amma ola bilsin getdim".

"Kişi ilə münasibətiniz olub? Xahiş edirəm, səmimi cavab verin" sualına təəccüblənən Kazımova "Əgər kişi ilə münasibətim olmayıbsa, necə ərə getmişəm" cavabını verib. (axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.