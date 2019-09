Türkiyənin məşhur aktyoru Süleyman Turan vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 82 yaşlı aktyor Kadıköydəki evində dünyasını dəyişib. Aktyorun vəfat səbəbi isə hələki açıqlanmayıb.

