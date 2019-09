Şeyx və komitə sədri qan verdi

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri, Şeyxülislam, Hacı Allahşükür Paşazadə və ailə üzvləri Aşura günü münasibətilə keçirilən qanvermə aksiyasında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qanvermədə QMİ sədri ilə yanaşı, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, deputat Səməd Seyidov və digər şəxslər, dini icmaların rəhbərləri də iştirak edib.

Qeyd edək ki, bu gün QMİ-nin təşəbbüsü, Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Aşura günü 28 şəhər və rayon üzrə 32 yerdə qanvermə aksiyası keçirilir. Aksiyalar saat 09:00-dan başlayıb.

Tədarük olunan qan və qandan hazırlanan preparatlardan hemofiliyalı və talassemiyalı, eyni zamanda, qana ehtiyacı olan xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.