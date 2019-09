Daşkəsəndə 19 yaşlı oğlan qısqanclıq zəminində ölümcül bıçaqlandı

Daşkəsəndə gənc oğlan qısqanclıq zəminində bıçaqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Quşçu kəndində baş verib.

Kənd sakini - 2000-ci il təvəllüdlü Həsənli Eltun İlham oğlu həmkəndlisi Hüseynov Gəncəli Hüseyn oğlu ilə mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində G.Hüseynov E.Həsənliyə baş, qarın və bədəninin sol hissəsindən 4 bıçaq zərbəsi endirib.

Yaralı komatoz-şok vəziyyətində xəstəxanaya çatdırılıb.

İlkin araşdırma zamanı hadisənin qısqanclıq zəminində baş verdiyi məlum olub.

Faktla bağlı Daşkəsən rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci (qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. (trend.az)

