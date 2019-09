"Volswagen" Frankfurt Avtomobil Sərgisinə az qalmış İD.3 adlı ilk elektrikli avtomobilini rəsmən təqdim edib.

Metbuat.az bununla da elektron avtomobillər erasına start verdi. Şirkət bu avtomobildə 3 fərqli batareya seçimi təklif edəcək. Şirkətin 1939-cu ildən bu yana loqo dəyişimini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.