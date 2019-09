Bakıda dəzgah ustanın əlini qoparıb.

Metbuat.az “Report”a istinadla xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən “Binə” ticarət mərkəzində qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.