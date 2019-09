"Hyuston Teksans" və "Nyu Orleans Seints" komandaları arasındakı amerikan futbolu matçında dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hyuston Teksans"ın futbolçusu Deandre Hopkins rəqib oyunçuya qarşı kobudluq edib.

O, güc tətbiq etmək əvəzinə rəqibini arxadan tutub və onu güləş fəndi ilə yerə yıxıb. Bundan sonra isə hər iki komandanın oyunçuları arasında dava düşüb.

Görüş Texas klubunun 28:30 hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb.

(report.az)

