Aeroport yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qəza nəticəsində minik avtomobili, 131 və 198 nömrəli müntəzəm marşrut xətləri üzrə hərəkətdə olan avtobuslar toqquşub.

Qəza ilə əlaqədar Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən araşdırma aparılır.

