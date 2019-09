Rusiya Xarici İşlər nazirinin müavini Qriqori Karasin vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya prezidenti Vladimir Putin sərəncam imzalayıb. Karasinin yerinə Yevgeni İvanov təyinat alıb.



Qeyd edək ki, Q. Karasin 2005-ci ildən Rusiya XİN rəhbərinin müavini olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.