Neftçala rayonunun Tatarməhlə kəndində iki çobanı ildırım vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, otlaq ərazidə qoyun otaran zaman ildırım vuran Şamaxı sakinləri Vaqif Gərayev və Tural Abdullayev Neftçala Rayon Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.

