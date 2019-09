ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Con Bolton istefaya göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp "Twitter" səhifəsində məlumat verib.



Onun sözlərinə görə, artıq Con Boltonunx xidmətinə ehtiyac qalmayıb: "Onun təkliflərinin əksəriyyəti ilə razılaşmırdım. Bu səbəbdən Con Boltona istefa verməsini istədim. Bu gün səhər saatlarında ərizəsini təqdim etdi".

