Rusiyada hüquq-mühafizə orqanlarında yüksək vəzifə tutan 30 general və polkovnik vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az "Kommersant"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya prezidenti Vladimir Putin sərəncam imzalayıb.



İşdən çıxarılanlar arasında İstintaq Komitəsinin Krım və Dağıstan üzrə rəhbərlərinin də olduğu bildirilir.

