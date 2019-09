Məşhur muğam ifaçısı Həbib Rəhimov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış şair, professor Vüqar Əhməd məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, H.Rəhimov uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

O, mərhumun yaxınlarına səbr diləyib.

Qeyd edək ki, Həbib Rəhimov Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub.

Allah rəhmət eləsin!

