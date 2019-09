Bu gün 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avro-2021-in seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milan Obradoviçin rəhbərlik etdiyi komanda Bakıda Gürcüstan yığması ilə qarşılaşıb. "Dalğa Arena"da keçirilən görüş millimizin 0:3 hesablı ağır məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması qrupdakı ilk matçında Lixtenşteynə (0:1) uduzub, ikinci oyunda isə Slovakiyanı (2:1) məğlub edib.

