iPhone 11 təqdim edildi - QİYMƏTLƏR/FOTOLAR

Dünyanın texnologiya nəhəngi olan “Apple” şirkəti iPhone 11 modelini təqdim edib.

Azvision.az xəbər verir ki, San-Fransisko şəhərində keçirilən təqdimat mərasimində yeni modelin özəllikləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, iPhone 11 modeli dünyanın ən sürətli prosessoruna sahibdir.



iPhone 11-in qiyməti hələlik rəsmən açıqlanmayıb. Lakin Türkiyə mətbuatında yer alan məlumatlara görə, iPhone 11-in ilkin satış qiyməti 699 dollar müəyyən edilib. iPhone 11 Pro 999 dollara, iPhone 11 Pro Max isə 1099 dollara satışa çıxarılacaq.





















