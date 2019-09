"Tesla" sürücüsünün yüksək sürətlə hərəkət edən sükan arxasında yuxuya getdiyini əks etdirən görüntülər internetdə yayılıb.

Metbuat.az məlumat verir ki videonu paylaşan istifadəçinin sözlərinə görə, o, əvvəlcədən gözlərinə inanmayıb.

Baş verənləri lentə aldıqdan sonra o, siqnalla sürücünü oyatmaq istəyib, lakin müvəffəq olmayıb.

Kadrlarda sürücünün yanında şirin yuxuya gedən sərnişini də görmək olar. Böyük ehtimalla "Tesla" avtopilotda hərəkət edib.(oxu.az)

