Dəhşət! Körpəsinin boynunu qıraraq öldürən ana özünü belə - müdafiə etdi

Avstraliyada Kassandra Roze Dohan adlı qadın 2017-ci ildə ildə 18 yaşında olarkən bir qız uşağı dünyaya gətirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Kassandra ana olmanın xəyal etdiyi kimi olmadığını düşünərək 4 aylıq körpəsinin boynunu qıraraq öldürüb.

Anastasiya adlı körpənin atası duşdan çıxdıqda körpəni çarpayıda qanlar içində görüb. Xəstəxanaya yerləşdirilərək müalicə olunan körpə bir neçə gün sonra həyatını itirib. Qadın məhkəmədə verdiyi açıqlamasında körpəni öldürmək istəmədiyi, sadəcə yaralamaq istədiyini bildirib.

İlk əvvəl cinayəti inkar edən qadın daha sonra həqiqəti söyləyib.

Ömürlük həbs cəzası almasına baxmayaraq qadın sadəcə 13 il məhkum olacaq.

https://metbuat.az/news/1252062/her-kesi-teeccublendiren-hadise.html



