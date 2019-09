"5 mindən çox müəllimin əmək haqqı 1000 manatı keçib" - Təhsil naziri

Ötən müddət ərzində 150 mindən çox müəllim diaqnostik qiymətləndirmədən keçib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Təhsil naziri Ceyhun Bayramov təhsil işçilərinin respublika konfransında çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, onların dərs yükü norması 1,5 dəfə, əməkhaqları iki dəfə artırılıb:

“Təhsil sistemində əmək haqqının artımı davamlı və sistemli xarakter daşıyır. Bu il iyunun 18-də Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə ümumtəhsil sistemində çalışan və diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlərin əməkhaqqı növbəti dəfə - 1 sentyabr 2019-cu ildən 20 faiz artırılıb.

Bu artım da nəzərə alınmaqla təhsil sistemində orta əməkhaqqı 600 manatı keçib. Eyni zamanda, ümumtəhsil sistemində çalışan 5000-dən artıq müəllimin bu artımdan sonra əmək haqqı 1000 manatdan çox təşkil edir”, - deyə nazir qeyd edib.

