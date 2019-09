Anasının toyuna gəldi gördüyü mənzərə qarşısında şok oldu

İngiltərə Liverpulda yaşayan 34 yaşlı Kate Kunningham adlı qadın həyatını yaşlı bir ağacla birləşdirməyə qərar verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, həyat yoldaşı olaraq seçdiyi ağacın onun ən böyük dəstəkçisi olduğunu və heç qısqanclıq etmədiyini deyən qadın soyadını belə dəyişdirib.

"Yaşca böyük" mənasını verən "Elder" soyadını seçən Kate "Sevgilim səhər mərasimə hazırlanmağıma kömək etdi. Bu vəziyyətdən ən çox utanan oğlum idi. Onun üçün çox çətin vəziyyət idi. Amma son anda nigah mərasiminə gəlməyə qərar verdi və gözlərinə inana bilmədi. Yanımda olması mənim üçün çox vacib idi. Bütün ailə birlikdə mərasimi həyata keçirdik" sözlərini deyib. Qadın bu işdə ən böyük dəstəkçisinin atası olduğunu bildirib.

Katenin bu qəribə evliliyi həyata keçirməsinin bir səbəbi var idi. Vətəndaşlar Rimrose vadisi üzərindən keçəcək yol üçün kəsiləcək ağacların həyatda qalmasını istəyib. Bu üsullar ilə hədəflərin daha sürətlə həyata keçdiyini bildirən Kunningham bu nigah ilə insanların mövzunu daha yaxşı öyrənəcəyini deyib.

