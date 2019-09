Xarici ölkə televiziyalarından birində xəbər spikerinin geyimi hər kəsi şoka salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Albaniyada "Zjarr TV"də (Ateşli TV) "360 dərəcə" adlı xəbərlər proqramının aparıcısı sinə dekoltesi ilə reytinqləri alt-üst edib.

Sözügedən proqramdan kadrları sizə təqdim edirik:

