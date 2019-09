Türkiyənin Kütahya vilayətində ərdə olan bacılar Ayşen Daşqın ilə Reyhan Keçiş bazar günü həyat yoldaşılarına mesaj yazaraq evdən gediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki 4 ildir ailəli olan Ayşen Daşqın (22) ilə 1 il öncə ailə həyatı quran bacısı Reyhan Keçiş (18) evdən qaçıblar.

Ərlərinə "Mənimlə maraqlanmadan çayxanalara getdin. Evlilik buraya qədər" və "Getdiyin işə görə dəyişdin. Səni daha istəmirəm" yazılmış məktubları aşkarlanan bacıların tapılması üçün polislər axtarışa başlayıblar.(milli.az)

